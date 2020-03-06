الرئيس مون يعقد اجتماعا طارئا بشأن التقلبات المالية الناجمة عن فيروس كورونا

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة اجتماعا طارئا في مقر الرئاسة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" ومحافظ البنك المركزي "لي جو يول"، وبحث معهما القضايا المتعلقة بالتقلبات المالية في كوريا الناجمة عن تفشى فيروس كورونا على نطاق عالمي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها محافظ البنك المركزي بزيارة لمقر الرئاسة منذ تعيينه في شهر أبريل من العام الماضي، وهو ما يدل على أن الرئيس "مون" يولى اهتماما بالغا للوضع الحالي للأسواق المالية وسط زيادة الطلب على اتخاذ التدابير الطارئة.وأثار لقاء اليوم اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان سيتم عقد اجتماع لمجلس السياسة النقدية التابع للبنك المركزي وإجراء تعديل على سعر الفائدة الأساسي، نظرا لأن البنك المركزي قد ألمح في وقت سابق من اليوم إلى إمكانية عقد اجتماع طارئ لمجلس السياسة النقدية لتعديل سعر الفائدة الأساسي.ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه قد يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5% ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا.وكان البنك المركز الكوري قد قام بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.75% في شهر أكتوبر من عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية أنذاك.