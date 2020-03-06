سوق الأسهم الكورية تسجل تراجعا حادا

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سجلت سوق الأسهم الكورية تراجعا كبيرا اليوم بعد أن تهاوت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد في ختام أمس الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 2300 نقطة في أسوأ أداء يومي منذ عام 1987.وافتتحت سوق البورصة الكورية "كوسبي" اليوم الجمعة على مستوى 1722.68 نقطة، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالأمس، واستمرت في الانخفاض بنسبة 8%، مما أدى إلى توقف التداول في الساعة العاشرة و43 دقيقة ولمدة 20 دقيقة.أما سوق البورصة للشركات التكنولوجية "كوسداك" فشهدت هبوطا حادا أيضا، حيث بدأت التداول عند مستوى 536.62 نقطة ، أي بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة بالأمس، وأدى ذلك إلى توقف التداول لمدة 20 دقيقة في بداية التعاملات.واستمر الانخفاض في سوق "كوسداك" إلى مستوى أقل من 490 نقطة، أي بنسبة 13% في الساعة الحادية عشر و10 دقائق من صباح اليوم.وتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق والتي يتم فيها توقف التداول لسوقي "كوسبي" و"كوسداك" في آن واحد .