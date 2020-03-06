74% من أعضاء الحزب الحاكم يصوتون لإنشاء حزب تابع

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم الانضمام إلى الأحزاب الليبرالية الصغيرة والجماعات المدنية في إنشاء حزب تابع للمعسكر الحاكم، استعدادا للانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من شهر أبريل. وذلك بعد أن صوت 74.1% من أعضاء الحزب لإنشاء الحزب التابع.وأصدر رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" اليوم الجمعة اعتذارًا عامًا لفشله في منع اللعب الخاطئ من قبل حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي في إنشاء حزب تابع.وأكد "لي" أن القرار الذي اتخذه الحزب الحاكم للاندماج مع الأحزاب الليبرالية الصغيرة لإنشاء حزب تابع كان لا مفر منه لمنع الحزب المعارض الرئيسي من الفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة المرتقبة.ومن جانبه، اتهم رئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" الحزب الديمقراطي الحاكم بالافتقار إلى الأخلاق السياسية والتراجع عن وعده السابق بعدم إنشاء حزب تابع بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط الجديد.