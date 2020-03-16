كوريا الجنوبية تفرض إجراءات دخول مشددة على جميع الوافدين

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من المتوقع أن تطبق الحكومة الكورية الجنوبية إجراءات دخول خاصة على جميع المسافرين القادمين إلى البلاد، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وتفرض كوريا الجنوبية في الوقت الحالي إجراءات دخول مشددة فقط على المسافرين القادمين من إحدى عشرة دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين واليابان وست دول أوربية تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا.وصرح وزير الصحة "بارك نينغ هو" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بأن الحكومة تعتزم تطبيق إجراءات الدخول المشددة على جميع المسافرين الكوريين والأجانب في أقرب وقت ممكن. وأشار "بارك" إلى أنه لم يعد من المهم تطبيق الإجراءات المشددة فقط على دول محددة، حيث إن فيروس كورونا-19 ينتشر الآن بسرعة في جميع أنحاء العالم.وتشمل إجراءات الحجر الصحي المشددة فحص الحمى، وتقديم استبيان صحي، والتنزيل الإلزامي لتطبيقات الهاتف المحمول للإبلاغ عن الظروف الصحية في أثناء الإقامة في كوريا الجنوبية.