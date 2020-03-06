مون يعلن مناطق ديغو وشمال كيونغ سانغ كمناطق كوارث خاصة

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" تعيين مدينة "ديغو" وجزءا من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" كمناطق كوارث خاصة، أمس الأحد، بسبب انتشار فيروس كورونا-19 هناك.وقال المكتب الرئاسي إن "مون" وافق على هذا الإعلان بعد أن قدم رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" توصية في هذا الشأن عقب اجتماع للحكومة. وتم تحديد مدينة "كيونغ سان" ومنطقتيْ "تشونغ دو" و"بونغ هوا" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" كمناطق كوارث خاصة جنبًا إلى جنب مع مدينة "ديغو".وسيسمح هذا الإعلان للحكومة بإنفاق أموال الدولة لدعم 50% من النفقات اللازمة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن انتشار الفيروس. وسوف تمكّن هذه الخطوة الأشخاص المتضررين من تلقي دعم حكومي في تكاليف المعيشة وإعفاءات من دفع فواتير الخدمات العامة ورسوم التأمين الصحي العام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها كوريا الجنوبية منطقة معينة كمنطقة كوارث خاصة بسبب الأمراض المعدية، وليس بسبب الكوارث الطبيعية. وفي وقت سابق، تم تصنيف "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وهما بؤرة انتشار لفيروس كورونا-19 في البلاد، على أنها "مناطق إدارة خاصة" للوباء الناتج عن انتشار الفيروس.