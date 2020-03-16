عمدة ديغو يحث المواطنين على تقليل التحركات خلال الأسبوعين القادمين

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حث عمدة مدينة "ديغو" السكان هناك على تقليل التحركات خلال الأسبوعين القادمين لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال عمدة مدينة ديغو "كوان يونغ جين" في بيان أصدره أمس الأحد إن انتشار الفيروس يتباطأ، وأن العدد اليومي للإصابات الجديدة آخذ في التناقص، لكن الوقت الآن ليس وقتًا للاطمئنان التام.ودعا "كوان" مواطني ديغو إلى تحمل أسبوعين آخرين والامتناع عن الخروج وتجنب المنشآت المزدحمة، ووصف الأسبوعين القادمين، حتى يوم 28 مارس، بأنهما "فترة حملة مدنية لوضع حد لتفشي الفيروس".كما تعهد ببذل أقصى الجهود في الحجر الصحي في المدينة وإجراء الاختبارات التشخيصية لتحديد وعزل المرضى المصابين في مرحلة مبكرة.ووفقًا لسلطات المدينة والسلطات الصحية، تم الإعلان حتى الساعة 12 من صباح أمس الأحد عن 41 حالة جديدة من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا-19 في مدينة ديغو، وهو أقل معدل زيادة يومية في عدد الإصابات هناك منذ يوم 21 فبراير.