السياسية الرئيس الكوري يقترح قمة هاتفية لمجموعة العشرين من أجل مواجهة كورونا

اقترح الرئيس الكوري "مون جيه إين" على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقد قمة لمجموعة العشرين عبر الهاتف، من أجل بحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتم تقديم هذا الاقتراح خلال محادثات هاتفية جرت أمس الأحد بين مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ أوي يونغ" ونظيره الأمريكي "روبرت أوبراين".

وكان الرئيس "مون" قد طرح هذه الفكرة خلال محادثات هاتفية يوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية والتمويل، على مستوى مجموعة العشرين.

ووفقًا لمكتب الرئاسة في سيول، أبلغ "تشونغ" نظيره الأمريكي "أوبراين" بنتائج المناقشات بين "مون" و"ماكرون"، وطلب منه نقل هذا الاقتراح إلى الرئيس "ترامب". ومن جانبه، وصف "أوبراين" المقترح الكوري بأنه "جيد جدًا".

وقال المكتب الرئاسي الكوري إن إدارة الرئيس "مون" تخطط لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لعقد هذا الاجتماع المقترح. وأضاف أن المؤتمر المقترح عقده عبر الهاتف سيكون فرصة لمشاركة إجراءات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية ونتائج الاختبارات السريرية ومناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الوباء.



