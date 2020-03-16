البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر

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قرر البنك المركزي الأمريكي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر تقريبًا، أمس الأحد، معلنا عن إجراءات طارئة لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا. وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة المعياري بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى نطاق من صفر إلى ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.وتعهد البنك المركزي الأمريكي بالحفاظ على سعر الفائدة عند هذا المستوى "حتى يتم التأكد من أن الاقتصاد تجاوز الأحداث الأخيرة".وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أيضًا إنه سيزيد من سنداته بما لا يقل عن 700 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تفشي فيروس كورونا قد أضر بالمجتمعات وعطل الأنشطة الاقتصادية في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة.ويذكر أن هذا القرار المفاجئ جاء قبيل انعقاد الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك، المقرر له الغد الثلاثاء.