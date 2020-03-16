سيول وواشنطن تعقدان محادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع في لوس أنجلوس

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تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة جديدة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية خلال هذا الأسبوع، وسط بعض المشاكل الناتجة عن وقف عمل الموظفين الكوريين في القوات الأمريكية لدى كوريا.وسوف توجه وفد كوري بقيادة كبير المفاوضين "جونغ أون بو" إلى "لوس أنجلوس" بعد ظهر اليوم الاثنين لحضور الجولة السابعة من المفاوضات حول "اتفاقية الإجراءات الخاصة"، التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء. وتأتي هذه المحادثات بعد حوالي شهرين من المفاوضات السابقة التي عقدت في واشنطن.وخلال هذه الجولة من المحادثات، تخطط كوريا الجنوبية للدخول للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق خلال هذا الشهر، لكنها قد تسعى للتوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل بشأن الإجازات المحتملة للعمال الكوريين الجنوبيين في القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية. وكانت واشنطن قد خفضت طلبها الأولي بشأن حصة كوريا من تكاليف الدفاع بمقدار مليار دولار، وطلبت من سيول دفع ما يقرب من أربعة مليارات دولار لتغطية تكلفة نشر القوات الأمريكية في في شبه الجزيرة الكورية هذا العام. ومن جانبها لا تزال سيول تعتبر هذه التكلفة غير واقعية.