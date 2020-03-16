كوريا تدعو دول العالم إلى وقف انتشار الذعر من فيروس كورونا

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حثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" دول العالم على احتواء فيروس كورونا الجديد ووقف انتشار المخاوف والرهاب من الفيروس.جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع الوزيرة "كانغ" عبر الفيديو. وفي أثناء شرحها لتفاصيل جهود الحكومة الكورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قالت "كانغ" إن الاختبارات المكثفة كانت العامل الأساسي في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس في البلاد.وشددت الوزيرة "كانغ" على أن حكومات دول العالم تتحمل مسؤولية "الحماية من الذعر، والحفاظ على الهدوء، والاستجابة القائمة على أساس الأدلة العلمية".وقالت أيضا إن إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس كورونا-19 قد أصبح وباء عالميا يمكن أن يؤدي إلى انتشار الخوف، ويجب على حكومات دول العالم أن تتحمل مسؤولية وقف الهجمات اللفظية والبدنية ضد الآسيويين.