كوريا الجنوبية تشدد إجراءات الدخول على القادمين من جميع الدول الأوربية

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بدأت حكومة كوريا الجنوبية في تطبيق إجراءات دخول خاصة على المسافرين القادمين من جميع الدول الأوربية، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا-19.وكانت كوريا تطبق إجراءات دخول مشددة فقط على المسافرين القادمين من الصين واليابان وإيران وست دول أوربية تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا. لكن الخطوة الأخيرة وسعت المناطق الخاضعة لإجراءات الدخول الخاصة لتشمل جميع أنحاء أوربا، حيث ينتشر الفيروس حاليا بسرعة حول العالم.وأعلن رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" عن هذا القرار خلال اجتماع للحكومة عقدته اليوم الاثنين بشأن سبل مواجهة فيروس كورونا، حيث قال إن القرار دخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 12 صباحا.كما أمر "تشونغ" وزارتي الصحة والخارجية بفحص ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لمنع تدفق الفيروس من بلدان أخرى.