الحكومة الكورية تتوقع تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الحقيقي وقطاع التمويل بسبب كورونا

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قالت الحكومة الكورية إنه من الحقائق الثابتة الآن أن فيروس كورونا الجديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وتعهدت باتخاذ إجراءات إضافية لاستقرار السوق المحلية إذا لزم الأمر.جاء ذلك في تقرير قدمه النائب الأول لوزير المالية والاستراتيجية "كيم يونغ بوم"، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الهيئات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد، في مقر الحكومة في سيول.وأشار "كيم" إلى أنه لا يستطيع استبعاد احتمال استمرار وباء فيروس كورونا-19 لفترة طويلة من الزمن، وأن يكون له تأثير معقد على الاقتصاد الحقيقي لكوريا وقطاعها المالي. كما أشار أيضا إلى الانتشار العالمي غير المسبوق للفيروس، وقال إنه من غير المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا كبيرا وسريعا بعد الانخفاض الاقتصادي الحاد، بل إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا لفترة من الزمن.وقال نائب الوزير إن التقلبات في السوق المالية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمان وتفاقم الصعوبات في الاقتصاد الحقيقي، وتعهد بأن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار في السوق بسرعة إذا لزم الأمر.