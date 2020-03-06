قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يعتقد تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت أبرامس" إنه يعتقد تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية على عكس إعلان بيونغ يانغ عن عدم حدوث وجود أي حالة إصابة بالفيروس فيها.جاء ذلك في موجز صحفي يوم الجمعة الماضي حيث أعرب عن اعتقاده بانتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن المقاتلات الكورية الشمالية لم تقم بالإقلاع خلال الأربعة والعشرين يوما الماضية ، وأنه لم يتم رصد تحركات القوات البرية في كوريا الشمالية خلال شهر مضى.وقال إن هناك في كوريا الشمالية 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .وذكرت صحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أنه يتم اعتناء المعزولين بشكل جيد في أنحاء مختلفة من البلاد.وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قام بإرسال اللحوم والبيض للمعزولين.ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إنه تم الإفراج عن 990 شخصا في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، و720 شخصا في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" بعد عزلهم.