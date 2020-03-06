الصادرات الكورية تشهد زيادة لأول مرة منذ 15 شهرا

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شهدت قيمة الصادرات الكورية زيادة لأول مرة منذ 15 شهرا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين ، بلغت قيمة الصادرات الكورية 41.2 مليار دولار في شهر فبراير، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام .وتعد هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ أن سجلت الصادرات الكورية زيادة بنسبة 3.6% في شهر نوفمبر عام 2018.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات سجل زيادة بنسبة 8.8% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقطع غيار السيارات بنسبة 10.4%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 7%، فيما انخفض حجم صادرات المنتجات النفطية بنسبة 1.8%، والسيارات بنسبة 15.4%، والأدوات الإلكترونية المنزلية بنسبة 18%.وشهد حجم صادرات أشباه الموصلات زيادة لأول مرة منذ 15 شهرا نتيجة زيادة صادراتها إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة.وزاد حجم الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة وفيتنام والشرق الأوسط، فيما انخفضت الصادرات للصين والاتحاد الأوربي واليابان.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 37.2 مليار دولار ، بزيادة نسبتها 1.5%.بهذا ، بلغ حجم الفائض التجاري الكوري 4 مليارات دولار ، مسجلا بذلك فائضا ل97 شهرا متتاليا منذ شهر فبراير عام 2012.