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المحلية

74 إصالة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Write: 2020-03-16 14:08:49Update: 2020-03-16 15:50:38

74 إصالة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المصابة المؤكدة لديها منذ تفشي الفيروس إلى 8236 شخصا.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة ال74، فهناك 35 حالة في مدينة "ديغو"، و20 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و7 حالات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و6 حالات في العاصمة سيول، وإصابة واحدة في كل من مدينة "بوسان" ومدينة "سيجونغ".
وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 75 شخصا، حيث وصل معدل الوفيات 0.91%.
وبلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم من العزل بعد شفائهم 303 أشخاص، ليصل إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم 1137 شخصا حتى الآن.
وباستثناء الإصابات المؤكدة، خضع حتى الآن 266 ألفا و268 شخصا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وتم التأكد من عدم إصابة 251 ألفا و297 شخصا منهم، بينما ينتظر 14 ألفا و971 شخصا منهم نتائج الاختبارات.
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