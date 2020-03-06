مرور 8 سنوات على بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين سيول وواشنطن

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مرت 8 سنوات على بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حيث تم توقيع الاتفاقية يوم الخامس عشر من شهر مارس عام 2012.وتم خلال هذه الفترة زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30% ، حيث شهد حجم الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة زيادة في العام الماضي رغم معاناة الصادرات الكورية من الركود.وسجل حجم الاستثمارات الأمريكية في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 100% منذ بدء تنفيذ الاتفاقية ، وسجل حجم الاستثمارات الأمريكية في كوريا في العام الماضي أعلى مستوياته.وطبقا لما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الأحد، بلغ حجم التجارة الكورية مع الولايات المتحدة 135.2 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن كان 101.8 مليار دولار عام 2012.وبلغ حجم الصادرات الكورية للولايات المتحدة 73.3 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بالعام الأسبق ، فيما انخفض إجمالي حجم الصادرات الكورية بنسبة 10.4%.ومن بين المنتجات التصديرية الرئيسية للولايات المتحدة، السيارات وقطع غيارها وأشباه الموصلات والمنتجات النفطية والبلاستيكية.أما حجم الواردات الكورية من الولايات المتحدة في العام الماضي فبلغ 61.9 مليار دولار ، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بالعام الأسبق، فيما انخفض إجمالي حجم الواردات الكورية بنسبة 6%.وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة خلال الثماني سنوات الماضية 74.63 مليار دولار ، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في كوريا خلال نفس الفترة 37.5 مليار دولار.