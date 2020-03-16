البنك المركزي الكوري يخفض سعر الفائدة إلى 0.75%

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قرر بنك كوريا المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.وعقد البنك المركزي اجتماعًا طارئًا للجنة النقدية اليوم الاثنين، وقرر خفض سعر الفائدة لتصبح 0.75% بعد أن كانت 1.25%. وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها خفض الفائدة إلى أقل من 1%.وتأتي هذه الخطوة بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار نقطة مئوية كاملة، لتصبح في نطاق صفر% إلى 0.25% أمس الأحد، وهو ثاني قرار لتخفيض سعر الفائدة في أقل من أسبوعين.وقد تم الترتيب عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي مرتين فقط في السابق، حيث كانت المرة الأولى بعد الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001، وكانت المرة الثانية في أكتوبر عام 2008 وسط الأزمة المالية العالمية.