كوريا تسعى لتسوية قضية العاملين الكوريين لدى القوات الأمريكية

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ستسعى كوريا الجنوبية أولاً إلى التوصل إلى صفقة جزئية حول قضية الإجازات المجدولة للعاملين الكوريين في القواعد الأمريكية، إذا استمرت مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة في عدم التوصل إلى نتائج. وأدلى كبير المفاوضين الكوريين "جونغ أون بو" بهذا التصريح يوم أمس الاثنين في اجتماع مع الصحفيين قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، حيث شدد على أن التوصل إلى اتفاق شامل بشأن "اتفاقية التدابير الخاصة" سوف يكون على رأس أولوياته. ومن المقرر أن يجتمع "جونغ" مع نظيره الأمريكي "جيمس ديهارت" في مدينة "لوس أنجلوس" لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لعقد الجولة السابعة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع التي تهدف إلى تحديد حصة سيول في تكاليف نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية لهذا العام. ويأتي ذلك بعد شهرين من عقد الجولة السابقة في واشنطن، وقبل أن يبدأ سريان مفعول قرار الإجازات الذي أعلنته قيادة القوات الأمريكية في كوريا لكل العاملين الكوريين لديها، بدءا من الأول من أبريل. وقال "جونغ" إن الجانبين يحافظان على الاتصالات بينهما على الرغم من فترة التوقف لمدة شهرين، وسوف ينسقان المواقف بينهما للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك بشأن قضية الإجازات. لكنه أشار أيضا إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين الجانبين وأنهما سيحاولان تضييقها من أجل تعزيز تحالفهما ووضعية الدفاع المشترك وتحسين ظروف عمل الموظفين الكوريين لدى القوات الأمريكية في