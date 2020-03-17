القوات الأمريكية في كوريا ترفع قيود السفر إلى تشونان

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رفعت القوات الأمريكية في كوريا قيود السفر المفروضة على أفرادها المقيمين في مدينة تشونان وسط تفشي فيروس كورونا-19.وجاء قرار رفع قيود السفر أمس الاثنين بعد ستة أيام من قيام القوات الأمريكية في كوريا بتعيين تلك المدينة الواقعة في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" كـ"نقطة ساخنة"، نظرا للزيادة الأخيرة في عدد المصابين هناك.وبموجب تلك التدابير، كان يُطلب من أعضاء الجيش الأمريكي وعائلاتهم والعاملين في القواعد الأمريكية من المدنيين والمقاولين، اتباع إرشادات السفر للحد من تعرضهم لمصادر العدوى المحتملة.وفي وقت سابق، قررت القوات الأمريكية في كوريا تعيين مدينة "ديغو" كمنطقة ساخنة أيضا.ووفقا لقيادة القوات الأمريكية في كوريا، فإن ما مجموعه تسعة أفراد، بمن في ذلك جنود وأعضاء أسرهم وموظفون مدنيون، قد أصيبوا حتى الآن بالمرض شديد العدوى.