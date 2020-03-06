اللجنة الأولمبية الدولية تدعو لعقد اجتماع طارئ لمواجهة كورونا

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دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى إجراء محادثات طارئة مع الهيئات الرياضية الدولية خلال هذا الأسبوع من أجل مناقشة سبل الاستجابة لمشكلة انتشار فيروس كورونا الجديد.ونقل تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" أمس الاثنين عن مسؤول في اللجنة قوله إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" سيعقد مؤتمرا بالفيديو مع رؤساء المنظمات الرياضية الدولية واللجان الاولمبية الوطنية والرياضيين، في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث سيتم في الاجتماع تقييم التطورات الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا-19، والسماح لكل منظمة عضو بمشاركة الإجراءات المضادة ذات الصلة، كما سيتم عقد جلسة سؤال وجواب. ويُتوقع من المشاركين في الاجتماع التعريف بالتحديات التي يواجهونها بسبب تأجيل الأحداث الرياضية.ويذكر أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان سيتم عقد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، والتي كان من المقرر أن تبدأ في طوكيو خلال أقل من خمسة أشهر. وقال "باخ" في مقابلة حديثة مع إحدى القنوات الرياضية الألمانية إنه سيتبع نصيحة منظمة الصحة العالمية بشأن الأولمبياد القادمة، ملمحًا إلى احتمال تأجيلها.