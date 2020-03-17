كوريا تصدر تحذيرات من السفر من المستوى الثاني إلى 36 دولة أوربية

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أصدرت حكومة كوريا الجنوبية أمس الاثنين تحذيرات استشارية من السفر إلى 36 دولة أوربية بسبب المخاوف المتزايدة من الانتشار السريع لفيروس كورونا-19 هناك.وأصدرت وزارة الخارجية الكورية تحذيرا استشاريا من المستوى الثاني من السفر إلى 36 دولة في أوربا الغربية والوسطى، ودعت إلى "الامتناع" عن السفر إلى تلك المناطق.وكانت كوريا الجنوبية قد أصدرت في وقت سابق نفس المستوى من باللون الأصفر، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام الإنذار ذي الأربع مستويات، من السفر إلى خمس مناطق في إيطاليا التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد.وتشمل القائمة الموسعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ودول منطقة شنغن وأندورا وبريطانيا وموناكو وسان مارينو ومدينة الفاتيكان.وقد تخطت الوزارة المستوى الأول الاستشاري وأصدرت المستوى الثاني مباشرة. وقالت إن إرشادات السفر صدرت بسبب تزايد المخاوف من تعرض المواطنين الكوريين للإصابة، حيث إن حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 ترتفع بشكل حاد في تلك المنطقة.