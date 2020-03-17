قادة مجموعة السبع الكبرى يتعهدون بعمل كل ما يمكن لمحاربة كورونا

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تعهد قادة مجموعة الدول السبع الكبرى بعمل "كل ما هو ضروري" لضمان تحقيق استجابة منسقة عالميا إزاء انتشار وباء فيروس كورونا الجديد والحد من تداعياته الاقتصادية، ووصفوا انتشار الفيروس عالميا بأنه "مأساة إنسانية".وفي بيان صدر عقب مؤتمر طارئ بالفيديو يوم أمس الاثنين، قال قادة مجموعة السبع إن وباء كورونا-19 مأساة إنسانية وأزمة صحية عالمية، ويشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.وقال قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إنهم عازمون على تنسيق الإجراءات والقيام بكل ما يلزم، وباستخدام جميع أدوات السياسة، من أجل تحقيق نمو قوي في اقتصادات مجموعة السبع والحماية ضد مخاطر الهبوط.وتعهد قادة الدول السبع الكبرى أيضا بحشد السلطة الكاملة لحكوماتهم لتنسيق تدابير الصحة العامة، واستعادة الثقة في الاقتصاد، ودعم التجارة والاستثمار العالميين، وتشجيع التعاون في البحث العلمي.