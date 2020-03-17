الولايات المتحدة تكرر موقفها قبيل محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد التزامها بالتوصل إلى اتفاق "عادل ومنصف" بشأن تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية. جاء ذلك قبيل استئناف الجانبين مفاوضاتهما في هذا الشأن، اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي كبير المفاوضين الكوريين "جونغ أون بو" مع نظيره الأمريكي "جيمس ديهارت" في لوس أنجلوس، على مدار اليوم والغد، لعقد الجولة السابعة من المحادثات الخاصة بتجديد اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الاثنين بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاقية عادلة ومنصفة خلال المفاوضات، من أجل تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال المتحدث إن التحالف بين البلدين حيوي للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة وكذلك الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومع ذلك، كرر المسؤول الأمريكي اعتراض بلاده على اقتراح سيول بتسوية قضية أجور العمال الكوريين الجنوبيين في القواعد العسكرية الأمريكية أولاً. وقال إن الاقتراح الأخير الذي قدمته كوريا الجنوبية لبدء مفاوضات منفصلة لبحث مسألة العمال الكوريين سوف يقلل إلى حد كبير من سرعة إبرام اتفاقية شاملة ومقبولة للطرفين. وأضاف أنه قد يتم حل مشكلة أولئك العمال إذا توصل الجانبان إلى اتفاق شامل أكثر إنصافًا يدعم وجهة نظر الرئيس "دونالد ترامب"، بحيث يقوم كل طرف بتغطية حصته بشكل عادلة.