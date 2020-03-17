البورصة الكورية تفتح على انخفاض بأكثر من 4% بعد انخفاض البورصة الأمريكية

Photo : YONHAP News

افتتحت سوق الأسهم الكورية الجنوبية على انخفاض ملحوظ بعد انهيار سوق الأسهم الأمريكية فجأة أمس الاثنين.وبلغ مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري "كوسبي" ألفًا و640 نقطة عندما بدأ التداول في الساعة الـ9 من صباح اليوم الثلاثاء، بانخفاض قدره 74 نقطة، أي بنسبة 4,3%، مقارنة بما كان عليه أمس.وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي في البورصة الأمريكية قد هبط أمس بمقدار ألفين و997 نقطة، أي بنسبة 12,9%، مسجلاً أكبر خسارة له منذ أكتوبر من عام 1987.وجاء هذا الهبوط في البورصة الأمريكية على الرغم من قرار البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بشكل مفاجئ إلى مستوى صفر بالمائة يوم الأحد، في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.وكان البنك المركزي الكوريقد خفض أيضًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 0,75%، أمس الاثنين.