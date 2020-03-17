الرئيس الكوري يلمح إلى ميزانيات تكميلية إضافية لمحاربة كورونا

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ألمح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى أن حكومته قد تحتاج إلى ميزانية تكميلية إضافية للتغلب على تفشي فيروس كورونا-19.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس أمس الاثنين مع رؤساء مدن ومقاطعات سيول وكيونغ كي وإنتشون، لمناقشة سبل التعامل مع انتشار المرض شديد العدوى. وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك"، قال الرئيس "مون" إن إجراءات الحكومة لمكافحة الفيروس قد تحتاج إلى أكثر من ميزانية إضافية، بل ربما تحتاج الحكومة إلى ميزانية إضافية ثانية وثالثة، إذا استمر الفيروس في الانتشار لفترة طويلة.وكانت الحكومة الكورية قد اقترحت ميزانية تكميلية طارئة بقيمة 11 تريليون وون في أوائل هذا الشهر للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.كما ناقش اجتماع الأمس فكرة قيام الحكومة بتوفير دخل أساسي لذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون صعوبات بسبب تفشي الفيروس، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة في هذا الشأن.وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس "مون" على ضرورة تعزيز جهود الحجر الصحي في سيول ومنطقة العاصمة الأوسع نطاقاً، داعياً إلى تعاون أوثق بين البلديات.