تجاوز عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 2000 شخص

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا أمس الاثنين 3 آلاف لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 27 ألفا و900 شخص.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفين و158 شخصا، بمن فيهم ألف و420 شخصا في منطقة ميلانو وحدها.وبهذا بلغ معدل الوفيات من المصابين بالفيروس في إيطاليا 7.7% ، مسجلا بذلك أعلى مستوى في العالم.ومن جهة ثانية، بدأت الجالية الكورية في إيطاليا في إجراء مسح حول الطلب على استخدام طائرات مستأجرة لإجلاء الكوريين المقيمين هناك ، استعدادا لاحتمال تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أنه قد تم تعليق الخط الجوي المباشر الذي يربط بين كوريا وإيطاليا ، وأنه يمكن السفر بين البلدين حاليا إما عن طريق باريس بفرنسا أو فرانكفورت بألمانيا.