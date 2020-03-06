كوريا توسع إجراءات الدخول المشددة لتشمل جميع الوافدين

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قررت الحكومة الكورية تطبيق إجراءات الدخول الخاصة على جميع الوافدين من الخارج من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا لديها اعتبارا من منتصف ليلة يوم الخميس القادم.وطبقا لما ذكرته سلطات الحجر الصحي، بلغ عدد الوافدين إلى كوريا 13 ألفا و350 شخصا أمس الاثنين، بمن فيهم ألفين و130 شخصا تم تطبيق إجراءات الدخول الخاصة عليهم.وفي حال توسيع تطبيق الإجراءات الخاصة على جميع الوافدين ، فسيبلغ عدد الوافدين الخاضعين لتلك الإجراءات 13 ألف شخص، بمن فيهم 6 آلاف و189 من الأجانب.والجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا لدى الوافدين الأجانب بلغ 44 حالة، منها 14 حالة من الصينيين، و14 حالة من الآسيويين، و16 حالة من الأوربيين.وبموجب الإجراءات الخاصة، سيطلب من جميع القادمين من الكوريين والأجانب، تقديم البيانات حول الظروف الصحية على متن الطائرات القادمة إلى كوريا، والخضوع لفحوصات الحمى في المطارات.كما سيطلب منهم أيضا تنزيل تطبيق على الهواتف الذكية لتقديم نتائج التشخيص الذاتي، وسيتم وضعهم تحت المراقبة إذا ظهرت عليهم الأعراض.