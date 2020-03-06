الحكومة تسعى لمنع أزمة الائتمان وتحقيق الاستقرار في السوق المالية

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وسط التوقعات باستمرار تداعيات تفشي فيروس كورونا على السوق المالية والوضع الاقتصادي على مستوى العالم، قالت الحكومة الكورية إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمراقبة العوامل التي تهدد النظام المالي ولتحقيق الاستقرار في السوق المالية في البلاد.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده نائب وزير المالية والاستراتيجية "كيم يونغ بوم" اليوم الثلاثاء لمسؤولي الوزارة المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، حيث بحث معهم القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية داخل وخارج البلاد، وتداعيات تفشي الفيروس المحتملة على السوق المالية.وأكد "كيم" على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمراقبة العوامل التي تهدد النظام المالي، بالأخذ في الاعتبار احتمال أن يواجه العالم أزمة اقتصادية ومالية مركبة لم يسبق لها مثيل.ودعا "كيم" المشاركين إلى بذل الجهود لاتخاذ الإجراءات السريعة والصارمة لتحقيق الاستقرار في السوق المالية ولمنع وقوع أزمة ائتمان في البلاد.وتوقع "كيم" أن يسهم التعاون بين دول مجموعة السبع في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية في تحقيق الاستقرار في السوق المالية في كوريا والعالم.