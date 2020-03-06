الرئيس مون يصف الوضع الاقتصادي الحالي بكارثة لم يسبق لها مثيل

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن تفشي فيروس كورونا يضر بالاقتصاد العالمي، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بأنه كارثة لم يسبق لها مثيل.وأضاف الرئيس "مون" في تصريح أدلى به في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء أن هناك مخاوف متزايدة من احتمال استمرار الركود في الاقتصاد العالمي، مشيرا أن الوضع أسوأ من الازمة المالية التي ضربت العالم عام 2008.وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد تمتد لفترة طويلة بسبب تقلص تبادلات الشخصيات والاهتزاز الجذري لشبكة الإمدادات الدولية.وقال إنه سيقوم بنفسه بتشغيل اجتماع اقتصادي طارئ ليتم من خلاله اتخاذ الإجراءات القوية والسريعة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل وخارج البلاد.وأضاف أن الميزانية التكميلية التي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها في البرلمان اليوم لن تكون النهاية بل ستكون بداية جديدة، ملمحا بذلك إلى أن البلاد قد تحتاج إلى ميزانية تكميلية إضافية أخرى.