تسجيل أقل من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا لليوم الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المصابة المؤكدة لديها إلى 8 آلاف و320 شخصا.بهذا تم تسجيل أقل من 100 إصابة جديدة في كوريا لليوم الثالث على التوالي، بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة 76 شخصا أول من أمس و74 شخصا أمس الاثنين.ومن بين حالات الإصابة الجديدة الأربعة والثمانين، فهناك 32 حالة في مدينة "ديغو"، و31 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و12 حالة في العاصمة سيول، و5 حالات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وحالة واحدة في كل من مدينة "إنتشون" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 82 شخصا. كما بلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم من العزل بعد شفائهم 264 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم 1401 شخصا حتى الآن.