سيول تطلب من واشنطن دعم عقد قمة لمجموعة العشرين عبر الهاتف

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن نائب وزير الخارجية الكوري "تشو سيه يونغ" أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، وتبادل معه الآراء حول إمكانية عقد قمة لمجموعة العشرين عبر الهاتف، من أجل بحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.وأضافت الوزارة أن نائب الوزير الكوري "تشو" طلب من الجانب الأمريكي تقديم الدعم للاقتراح الذي عرضه الرئيس الكوري "مون جيه إين" ضمن الجهود الرامية إلى زيادة التعاون الدولي للتغلب على العقبات التي يواجهها العالم بسب تفشى فيروس كورونا.وقدم "تشو" لنظيره "بيغون" شرحًا عن الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية لمنع انتشار الفيروس، رغم انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فيها.ومن جانبه، أعرب "بيغون" عن اعتقاده بأن كوريا الجنوبية بدأت تحقق إنجازات في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ الإجراءات الصحية القوية القائمة على الشفافية.