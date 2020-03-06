تأجيل الفصل الدراسي مرة أخرى لمدة أسبوعين

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أعلنت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هي" أن الوزارة قررت تأجيل افتتاح الفصل الدراسي مرة أخرى لجميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 6 أبريل.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة وسط العاصمة سيول.ويذكر أن الوزارة قد أجلت سابقًا فتح المدارس أسبوعًا واحدًا في شهر فبراير الماضي، ثم قررت تأجيل الدراسة لأسبوعين مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.وفيما يتعلق بالجداول المتعلقة بالالتحاق بالجامعات، قالت الوزارة إنها ستقرر في وقت ما خلال شهر أبريل ما إذا كانت ستؤجلها.وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن سبب القرار يرجع إلى خطورة تفشي فيروس كورونا الجديد في المدارس التي تعتبر مكانا يجتمع فيه عدد كبير من الناس.من ناحية أخرى، قالت وزيرة التعليم إن الفصل الدراسي الربيعي يمكن أن يفتتح قبل 6 أبريل، اعتمادًا على التطورات في حالات الإصابة بالفيروس.