الصين تنتقد ترامب لوصفه فيروس كورونا-19 بالفيروس الصيني

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انتقدت الصين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب وصفه فيروس كورونا الجديد بأنه "فيروس صيني".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كينغ شوانغ" في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء إن بعض السياسيين الأمريكيين يذكرون ارتباط الصين بفيروس كورونا-19، واتهمهم بأنهم يهينون بلاده.وأعرب "كنغ" عن معارضة بكين القوية لمثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي يتخذان نفس الموقف ضد ربط أي مرض بدولة أو منطقة معينة.وحث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على تصحيح "أخطائها" والتوقف فورا عن "إهانتها التي لا أساس لها" ضد الصين. وقال أيضا إن الولايات المتحدة تحتاج أيضا إلى أن تواجه تحديات انتشار الوباء لديها، وأن تقوم بدور بناء في حماية الأمن الصحي العالمي.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد وصف فيروس كورونا-19 في تغريدة نشرها على موقع تويتر أول من أمس الاثنين بأنه "الفيروس الصيني"، وتعهد بدعم إدارته للصناعات الأمريكية المتضررة من انتشار المرض.