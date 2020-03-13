سول هوا سو مستحضر التجميل الأكثر شهرة في كوريا الجنوبية

تصدرت العلامة التجارية لشركة "أموري باسيفيك" الكورية لمستحضرات التجميل، "سول هوا سو"، استطلاع للرأي العام للمستهلكين في كوريا الجنوبية.وأعلنت قناة الإعلانات الكورية "كوباكو" أمس الثلاثاء عن نتائج استطلاع أجرته حول أكبر 10 علامات تجارية لمستحضرات التجميل بناءً على وسائل الإعلام وأبحاث المستهلكين التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال 93% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون "سول هوا سو"، بينما حصلت "هيرا" على 91%، و"إس كي-II" على 89,7%، وجاء بعد ذلك كل من "آيوب" و"ميشا" و"فاشون" و"شانيل".وقد شارك ما مجموعه ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة في هذا الاستطلاع الذي أجري على مستوى الدولة، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1%.