كوريا تدرس إصدار تحذير من السفر إلى كل العالم

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية حاليا إصدار تحذير استشاري من سفر مواطنيها إلى كل أنحاء العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا-19.وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية للصحفيين أمس الثلاثاء بأنه يتم حاليا دراسة إصدار تحذير استشاري من المستوى الأول، وأنه قد يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات دخول مشددة تشمل جميع الوافدين، وذلك في سياق تعزيز جهودها لاحتواء تدفق المرض المعدي.وأوضح المسؤول أن هناك حاجة إلى إصدار هذا التحذير من السفر نظرًا لتزايد احتمالات إصابة المسافرين الكوريين على خلفية توسع انتشار الفيروس في عدد متزايد من دول العالم.وفي حالة إصدار هذا التحذير، فسوف يكون أول تحذير من نوعه تصدره حكومة كوريا الجنوبية بغض النظر عن المناطق. ويطلب التحذير الاستشاري من المستوى الأول باللون لأزرق، وهو الأقل في نظام التحذير من السفر المكون من أربعة مستويات، من المواطنين الكوريين اتخاذ الاحتياطات العادية في أثناء السفر إلى منطقة ما في الخارج.