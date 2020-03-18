الاتحاد الأوربي يمنع دخول القادمين من الخارج لمدة 30 يومًا

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اتفق قادة الاتحاد الأوربي على فرض قيود على دخول معظم الأجانب إلى أوربا لمدة 30 يومًا على الأقل لاحتواء انتشار فيروس كورونا-19.وكشف رئيس المجلس الأوربي "تشارلز ميشيل" عن هذا الاتفاق بعد مؤتمر عُقد عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوربي أمس الثلاثاء، حيث أوضح في تصريحات للصحفيين أن قادة دول الاتحاد الأوربي الـ27 وافقوا على فرض قيود حدودية على السياحة والأعمال غير الأساسية "بأسرع ما يمكن".ومع ذلك، فإن هذا التقييد لا ينطبق على حالات السفر الضرورية، مثل نقل الغذاء والدواء، ودخول الذين لديهم إقامات طويلة المدى في دول الاتحاد الأوربي، والدبلوماسيين، وبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية.وقال رئيس المفوضية الأوربية إن دول الاتحاد الأوربي أكدت من جديد على ضرورة العمل بشكل مشترك والقيام بكل ما هو ضروري لمعالجة الأزمة ومواجهة عواقبها.