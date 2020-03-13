البرلمان الكوري يقر مشروع قانون الميزانية الإضافية لمحاربة كورونا-19

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صادق البرلمان الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء على ميزانية إضافية بقيمة 11 تريليون وون، أي حوالي 9 مليارات دولار، للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض شديد العدوى.وعقد البرلمان جلسة عامة لتمرير مشروع قانون الميزانية التكميلية بعد 12 يومًا من تقديم الحكومة مشروع الميزانية إلى البرلمان.ولم يتغير الحجم الإجمالي للميزانية عن الاقتراح الأصلي ولكن تم تعديل بعض التفاصيل، حيث قام النواب بتخفيض بعض النفقات غير المرتبطة بالوباء، وبدلاً من ذلك قاموا بزيادة التمويل لمدينة "ديغو" المتضررة بشدة من انتشار الفيروس وأيضا مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المجاورة لها، من تريليون وون إلى 2,4 تريليون وون.كما زادت الميزانية المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص والأسر منخفضة الدخل، بأكثر من 2 تريليون وون.