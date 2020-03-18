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الدولية

ترامب يتعهد بحزمة تحفيز اقتصادي لتجاوز تداعيات كورونا

Write: 2020-03-18 10:31:42

ترامب يتعهد بحزمة تحفيز اقتصادي لتجاوز تداعيات كورونا

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتقديم حزمة تحفيز "كبيرة وجريئة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا-19.
وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستكسب ما وصفه بـ"الحرب ضد فيروس كورونا"، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات "كبيرة".
وأكد "ترامب" على أن حكومته سوف تفعل كل ما في وسعها لتوزيع تلك الأموال على الناس في أسرع وقت ممكن.
وفي الجلسة الإعلامية نفسها، أعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" أن الإدارة الأمريكية تدرس مسألة إرسال شيكات مباشرة إلى الأسر المتضررة، ربما خلال الأسبوعين القادمين. وتعليقا على التقارير الإعلامية التي تكهنت بأن الدعم النقدي سيصل إلى حوالي ألف دولار للفرد، قال "منوشين" إن تلك الشيكات قد تكون أكبر من هذا المبلغ.
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