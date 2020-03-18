كوريا تخفف من سقف الصفقات الآجلة بالعملات الأجنبية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تخفيف سقف الصفقات الآجلة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية بنسبة 25%، من أجل تشجيع المؤسسات المالية على توفير المزيد من الدولارات، على خلفية تدهور السوق بسبب تفشي فيروس كورونا.وأعلنت وزارة المالية عن هذا القرار اليوم الأربعاء بعد إجراء مناقشات في هذا الشأن خلال اجتماع لمسؤولي الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد، أول من أمس الاثنين.وبناء على ذلك، سيتم رفع الحد الأقصى للصفقات الآجلة بالعملات الأجنبية التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك المحلية، من 40% حاليا إلى 50%.وسوف يرتفع الحد الأقصى بالنسبة للبنوك الأجنبية العاملة في البلاد من 200% إلى 250%.وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ستساعد على استقرار سوق تبادل العملات من خلال جذب المزيد من النقد الأجنبي.