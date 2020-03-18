المعسكر الحاكم في كوريا يسعى لاتخاذ تدابير جذرية بشأن أزمة كورونا

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دعا المعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وجريئة للخروج من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا-19، ملمحًا إلى احتمال طلب ميزانية تكميلية إضافية.وعقد كبار المسؤولين في الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا اليوم الأربعاء في مقر البرلمان لمناقشة سبل التعامل مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث قال رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" الذي يرأس لجنة استراتيجية الانتخابات بالحزب الحاكم، إن الوضع المحيط بالوباء قد تغير بشكل كبير، لكن الميزانية الإضافية الأخيرة فشلت في إبراز هذه التغييرات. ودعا "لي" الحكومة والحزب الحاكم إلى وضع تدابير إضافية بسرعة والنظر في ميزانية تكميلية إضافية.ومن جانبه قال "لي إين يونغ" زعيم الحزب الحاكم إن الحزب سوف يتواصل عن كثب مع السلطات المالية والضريبية من خلال البرلمان وسوف يضع جميع تدابير الاستقرار المحتملة في السوق. ودعا "لي" إلى اتباع أساليب جديدة جذرية للتغلب على هذه الأزمة "غير المسبوقة"، مطالباً السلطات المالية ليس فقط بوضع تدابير لتحقيق الاستقرار في السوق ولكن أيضًا السعي إلى إبرام اتفقيات لمبادلة العملات مع الدول الأخرى.