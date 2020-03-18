استئناف محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا والولايات المتحدة

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه تم افتتاح جولة جديدة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية اليوم الأربعاء، حيث عقد كبير المفاوضين الكوريين "جونغ أون بو" محادثات مع نظيره الأمريكي "جيمس ديهارت"، ضمن الجولة السابعة من المحادثات الهادفة إلى تجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة بين البلدين.وتأتي هذه المحادثات بعد شهرين تقريبًا من الجولة السابقة من المفاوضات التي عقدت في واشنطن، وسط مخاوف متزايدة بشأن وقف الموظفين الكوريين في القوات الأمريكية في كوريا عن العمل. وخلال الاجتماعات التي تستمر يومين، يخطط الجانب الكوري للدخول في مفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق شامل، لكنها قد تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل بشأن مشكلة العمال الكوريين لدى القوات الأمريكية.وفي المقابل، تتخذ الولايات المتحدة موقفا مفاده أنه يجب على الجانبين أولا التوصل إلى اتفاق بشأن حصة الجانب الكوري من تكاليف الدفاع المخصصة لبقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. وكانت واشنطن قد خفضت طلبها الأولي بمقدار مليار دولار، حيث طلبت من سيول دفع ما يقرب من أربعة مليارات دولار، لكن كوريا الجنوبية تصر على أن يتم رفع حصتها بمقدار 10% فقط.