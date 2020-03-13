الإعلان عن الخطة الثانية من وسائل الدعم المقدمة إلى الصناعات في الأزمة

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عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" الجولة الأولى من اجتماع التعامل مع الطوارئ اليوم، وأعلن عن الخطة الثانية من وسائل الدعم للطوارئ بخصوص فيروس كورونا-19.وبموجب الخطة، قررت الحكومة توفير المهلة لجميع حقوق النقل وعدد فتحات الإقلاع والهبوط غير المستخدمة الناتجة عن القيود في مغادرة ودخول البلاد في مجال الطيران. وقامت بالتنفيذ الفوري للإعفاء من رسوم الإقلاع والهبوط الذي كانت تنوي تنفيذه بدءا من شهر يونيو القادم، بحيث قام مطار إنتشون الدولي بزيادة حجم التخفيضات بنسبة 20%، بينما قامت مؤسسة المطارات الكورية بزيادة حجمها بنسبة 10%. بالإضافة إلى ذلك سيتم إعفاء كافة رسوم إيقاف الطائرات خلال ثلاثة أشهر، بينما سيتم منح مهلة 3 أشهر لدفع رسوم استخدام مرافق أمن الطيران التي يتم فرضها في حال هبوط طائرات الخطوط الجوية الدولية.كما طرحت الحكومة وسائل إضافية للتعامل في مجال المرور، بحيث يتم تنفيذ الإعفاء من رسوم استخدام الطرق السريعة لأكثر من شهر واحد على الأقل، إلى أن تتحول مرحلة الإنذار من الأزمة إلى مرحلة التنبيه. كما تدرس خفض مرات تشغيل الحافلات التي تشهد انخفاض ركابها بأكثر من النصف.وفي مجال السياحة، قامت بتوسيع حجم القروض الخاصة لضمان الائتمان بما يصل إلى 50 مليار وون، بينما قامت بتمديد فترة سداد القروض السياحية.وفي مجال العروض الفنية، ستدعم الحكومة المسارح الصغيرة بما يصل إلى 60 مليون وون، ومنتجي العروض بما يصل إلى مليوني وون، بينما تنوي دعم رسوم العروض الفنية بما يصل إلى 3 ملايين زائر.بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تقديم دعم إضافي تبلغ قيمته 500 مليار وون لضمان تحويل السندات التصديرية إلى نقود، من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على النقود بعد الصادرات.وصرح نائب رئيس الوزراء بأنه سينفذ إجراءات متابعة وسائل الدعم التي اتخذتها الحكومة بسرعة.