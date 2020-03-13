93 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

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زاد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا-19 بمقدار 93 شخصًا خلال أمس الموافق 17 من هذا الشهر، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 8 آلاف و413 شخصا.وصرح المقر المركزي للحجر الصحي بأن عدد المصابين في مدينة "ديغو" بلغ 46 مصابا. وبذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين في مدينة "ديغو" 6 آلاف و144 شخصا. وكان عدد الحالات الجديدة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" 9 أشخاص، ليبلغ إجمالي عددهم 178 شخصا.وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 87 شخصا بالفيروس في خمس عيادات للرعاية الطبية ومنهم 74 شخصا في عيادة "هان سا رانغ" بمدينة ديغو.وفي منطقة العاصمة التي تشهد إصابات جماعية صغيرة الحجم بلغ عدد الحالات الجديدة 5 أشخاص، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 270 شخصا، وبلغ عدد الإصابات الجديدة في مقاطعة كيونغ كي 15 شخصا ليبلغ إجمالي عددهم 277 شخصا. كما أصيب شخص واحد في مدينة إنتشون ليبلغ إجمالي عدد المصابين هناك 32 شخصا.كما تم التأكد من 5 حالات إصابة في عملية الفحص خلال يوم أمس وحده من بين الوافدين من الخارج ليبلغ إجمالي عددها 11 حالة.وبلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 3 حالات خلال يوم أمس، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 84 حالة وفاة.كما تم رفع الحجر الصحي عن 139 شخصا أمس بعد التأكد من تعافيهم، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين ألفا و540 شخصا.