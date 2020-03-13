كورية تتقدم إلى المركز الخامس والعشرين عالميا في مجال حرية الأنشطة الاقتصادية

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تقدم ترتيب كوريا في مستوى حرية الأنشطة الاقتصادية أربعة مراكز، لتحتل بذلك المركز الخامس والعشرين في العالم.وطبقا لما جاء في تقرير "مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020" الذي أصدرته مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية اليوم، احتلت كوريا المركز الخامس والعشرين هذا العام من بين 180 دولة.والجدير بالذكر أن كوريا جاءت في المركز الثالث والعشرين في عام 2017، ثم في المركز السابع والعشرين في عام 2018، والمركز التاسع والعشرين في عام 2019.ويتم قياس المؤشر من خلال تقييم 12 بندًا في 4 مجالات وهي سيادة القانون وحجم الحكومة وفعالية القيود وانفتاح السوق.وفي هذا العام حصلت كوريا على 74 نقطة من مجموع 100 نقطة، حيث تقدمت بـ 1.7 نقطة لتُصنف بين الدول الحرة نسبيًّا.وأوضحت المؤسسة الأمريكية بأن كوريا شهدت تحسنا في مجال سيادة القانون، مضيفة أن كوريا تتميز بنظام قانوني ثابت، ولكنها تشهد تشويها في ثقة ونزاهة الحكومة نتيجة للفساد المزمن.كما أشارت إلى أن التحديات الرئيسية التي يواجهها الرئيس الكوري "مون جيه إين" هي زيادة عدد المسنين ومشكلة انخفاض الإنتاجية ومشكلة البنية الاقتصادية المعتمدة على الصادرات.وفي هذا التقرير، احتلت سنغافورة المركز الأول برصيد 89.4 نقطة، ثم تلتها هونغ كونغ برصيد 89.1 نقطة، ونيوزيلاند برصيد 84.1 نقطة، وأستراليا برصيد 82. 6 نقطة ، وسويسرا برصيد 82 نقطة.