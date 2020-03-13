دعم حكومي بقيمة تريليونين و700 مليار وون من أجل أصحاب المشروعات الصغيرة

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طرحت الحكومة الكورية وسائل لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يعانون من الصعوبات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا-19.وقامت الحكومة بزيادة الدعم المالي لاستقرار إدارة أصحاب المشروعات الصغيرة لتبلغ قيمته تريليونين و700 مليار وون، بينما قامت بتوسيع حجم الضمان الخاص لمؤسسة ضمان الائتمانات الإقليمية إلى 3 تريليونات و500 مليار وون.كما خصصت تريليون و100 مليار وون من أجل مساعدة مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ اللتين تعرضتا للخسائر الأشد. وتنوي وضع شروط تفضيلية للقروض، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، من أجل تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات الصغيرة في المنطقتين.من ناحية أخرى، قررت الحكومة أن تنصح مرافق الرعاية الاجتماعية المختلفة بتمديد فترة التوقف عن التشغيل لمدة أسبوعين إضافيين، حتى الخامس من شهر أبريل القادم. وقد قامت الحكومة بتقديم تلك التوصية مرتين سابقًا، في الفترة من الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، إلى الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري. والجدير بالذكر أن إجراءات الحكومة جاءت من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمعات الإقليمية وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار تفشي الفيروس.