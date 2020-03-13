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الدولية

رئيس منظمة الصحة العالمية: كوريا الجنوبية نموذج مثالي لمواجهة فيروس كورونا الجديد

Write: 2020-03-19 09:47:19Update: 2020-03-19 11:07:12

رئيس منظمة الصحة العالمية: كوريا الجنوبية نموذج مثالي لمواجهة فيروس كورونا الجديد

Photo : YONHAP News

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى كوريا الجنوبية كحالة نموذجية للاستجابة لتفشي وباء "كورونا-19".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" في مؤتمر صحفي عقده في جنيف أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية كانت تعاني من تسارع الإصابات المجتمعية قبل شهر واحد فقط.
وقال إنه بدلًا من الاستسلام، طورت البلاد استراتيجيات اختبار مبتكرة، ووسعت من قدرة مختبراتها ووزعت الكمامات.
وقال رئيس المنظمة إن كوريا قامت أيضًا بتتبع واختبار الأشخاص الذين اتصلوا بالحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وأضاف أن حالات الإصابة الجديدة آخذة في التراجع.
وقال إن الدول الأخرى التي تحارب الفيروس تطبق الدروس المستفادة من كوريا الجنوبية والمناطق الأخرى.
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