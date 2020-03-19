نائب وزير الصحة في الحجر الصحي الذاتي

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وضع نائب وزير الصحة "كيم كانغ ليب" نفسه في الحجر الصحي الذاتي، وكذلك سبعة مسؤولين آخرين من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بعد اتصالهم بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا-19.وكان "كيم" والمسؤولون الآخرون قد حضروا اجتماعًا مع رؤساء المستشفيات في مطعم بوسط سيول يوم الجمعة الماضي، ثم تبين إصابة أحد الحاضرين -وهو رئيس مستشفى "بوندانغ جيسينغ" بالفيروس أمس الأربعاء.وبناءً على ذلك، أعلن نائب الوزير والمسؤولون أمس الأربعاء أنهم سيخضعون للحجر الذاتي وفقًا لتوجيهات السلطة الصحية، ولم يتم اختبار أي منهم لأنهم لم يظهر عليهم الأعراض حتى الآن.ولم يكن المسؤولون يستخدمون الكمامات في الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة، وفقًا لمسؤول صحي، حيث تدعو الإرشادات العامة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال فقط إلى ارتداء الكمامات.وقد بدأ رئيس المستشفى المصاب يعاني من الصداع يوم الأربعاء أو الخميس، والسعال وسيلان الأنف من يوم الاثنين، وتعتقد السلطات أنه أصيب يوم الخميس الماضي.