الأسواق المالية تتراجع بصور حادة

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بدأت الأسواق المالية العالمية تتراجع بصورة حادة بعد يوم واحد فقط من الانتعاش القصير بسبب الإجراءات التحفيزية.وفي نيويورك، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 19,898.92 نقطة، منخفضًا بمقدار 1,338.46 نقطة، أو ما يعادل 6.4%. كما بلغ الانخفاض في جلسة التداول أمس 2,300 نقطة.وقد قضت الخسائر على جميع الأرباح تقريبًا التي تحققت منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي المرة الأولى منذ 25 يناير 2017 التي يغلق فيها مؤشر داو جونز أقل من 20 ألف نقطة.كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5.18%، وناسداك بنسبة 4.70%، وتراجعت الأسواق المالية الأوروبية بصورة حادة أيضًا.تأتي الخسائر وسط التباطؤ الاقتصادي في أعقاب تفشي الوباء العالمي لفيروس كورونا-19. كما ساهم في الانهيار حرب النفط بين السعودية وروسيا وضعف سوق السندات.