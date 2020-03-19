السفارة الأمريكية تلغي مقابلات إصدار التأشيرات بدءًا من الخميس

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قالت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية إنها ستلغي مواعيد ومقابلات إصدار التأشيرات بدًا من الخميس.وذكر بيان صدر أمس الأربعاء أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلق الخدمات المنتظمة المتعلقة بالتأشيرات، في البلدان التي صدر لها تنبيه السفر من المستوى الثاني أو أعلى.لكنها أكدت أن برنامج الإعفاء من التأشيرة للكوريين لم يتأثر.وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة تنبيه سفر من المستوى الثالث لكوريا الجنوبية، وحثت الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، في حين أصدرت تنبيه سفر من المستوى الرابع (الذي يدعو إلى عدم السفر) لمدينة "ديغو".