الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الدولية

السفارة الأمريكية تلغي مقابلات إصدار التأشيرات بدءًا من الخميس

Write: 2020-03-19 10:29:37

السفارة الأمريكية تلغي مقابلات إصدار التأشيرات بدءًا من الخميس

Photo : YONHAP News

قالت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية إنها ستلغي مواعيد ومقابلات إصدار التأشيرات بدًا من الخميس.
وذكر بيان صدر أمس الأربعاء أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلق الخدمات المنتظمة المتعلقة بالتأشيرات، في البلدان التي صدر لها تنبيه السفر من المستوى الثاني أو أعلى.
لكنها أكدت أن برنامج الإعفاء من التأشيرة للكوريين لم يتأثر.
وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة تنبيه سفر من المستوى الثالث لكوريا الجنوبية، وحثت الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، في حين أصدرت تنبيه سفر من المستوى الرابع (الذي يدعو إلى عدم السفر) لمدينة "ديغو".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;