سيارات الإسعاف والطواقم الطبية على أهبة الاستعداد في مطار إنتشون الدولي

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قالت سلطات مكافحة الكوارث في كوريا الجنوبية إنها ستضع سيارات الإسعاف وطواقمها في وضع الاستعداد في مطار إنتشون الدولي اعتبارًا من الخميس، بسبب دخول إجراءات الدخول الخاصة في حيز التنفيذ، المقرر تطبيقها على جميع الوافدين من الخارج وسط تفشي وباء كورونا-19 العالمي.كما أعلنت وكالة الإطفاء الوطنية أمس أن سيارتي إسعاف وحافلتين و18 من عمال الطوارئ سكونون مستعدين على مدار الساعة، في نوبات عمل مدتها ثماني ساعات.وسيتم تكليف طواقم الطوارئ بنقل الذين تظهر عليهم أعراض مشبوهة أو يظهرون نتيجة إيجابية للفيروس عند وصولهم إلى المرافق المخصصة للعلاج أو الحجر الصحي.وقالت حكومة كوريا الجنوبية أول من أمس الثلاثاء إنها ستشدد إجراءات الدخول، من خلال إلزام جميع القادمين من جميع البلدان بإجراء الفحص الصحي وتقديم استبيان عند الوصول، بدءًا من اليوم الخميس.