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المحلية

سيارات الإسعاف والطواقم الطبية على أهبة الاستعداد في مطار إنتشون الدولي

Write: 2020-03-19 10:31:29

سيارات الإسعاف والطواقم الطبية على أهبة الاستعداد في مطار إنتشون الدولي

Photo : YONHAP News

قالت سلطات مكافحة الكوارث في كوريا الجنوبية إنها ستضع سيارات الإسعاف وطواقمها في وضع الاستعداد في مطار إنتشون الدولي اعتبارًا من الخميس، بسبب دخول إجراءات الدخول الخاصة في حيز التنفيذ، المقرر تطبيقها على جميع الوافدين من الخارج وسط تفشي وباء كورونا-19 العالمي.
كما أعلنت وكالة الإطفاء الوطنية أمس أن سيارتي إسعاف وحافلتين و18 من عمال الطوارئ سكونون مستعدين على مدار الساعة، في نوبات عمل مدتها ثماني ساعات.
وسيتم تكليف طواقم الطوارئ بنقل الذين تظهر عليهم أعراض مشبوهة أو يظهرون نتيجة إيجابية للفيروس عند وصولهم إلى المرافق المخصصة للعلاج أو الحجر الصحي.
وقالت حكومة كوريا الجنوبية أول من أمس الثلاثاء إنها ستشدد إجراءات الدخول، من خلال إلزام جميع القادمين من جميع البلدان بإجراء الفحص الصحي وتقديم استبيان عند الوصول، بدءًا من اليوم الخميس.
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